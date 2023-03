Aprilia, truffe agli anziani: l’incontro con i carabinieri

Il 24 e 25 marzo, si sono svolti gli incontri dei carabinieri per il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani con le Parrocchie presenti nel Comune di Aprilia, uno con i fedeli della parrocchia “La Resurrezione” del quartiere Montarelli con Don Nicolas ed uno con quelli della parrocchia “Santi Pietro e Paolo” del quartiere Primo con Don Josè e Don Luis, alla presenza di oltre 60 persone che partecipavano attivamente.

In particolare, i carabinieri hanno illustrato le diverse modalità attraverso le quali i malviventi operano le truffe agli anziani, al fine di sensibilizzare i presenti e fornendo gli strumenti per riconoscerle e chiedere subito aiuto attraverso la locale Centrale Operativa.

Si è provveduto a rammentare come nessun ente, gestore di servizi (luce, gas, servizi telefonici, idrici, ufficio postale o rappresentanti delle Forze dell’Ordine) si presentano presso le abitazioni senza un preventivo appuntamento e soprattutto “NON” richiedono mai ingenti somme di denaro per la risoluzione bonaria di qualsiasi prestazione, né tantomeno oggetti preziosi quale contropartita per il superamento di vicende di carattere amministrativo o penale.