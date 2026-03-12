Aprilia, tutto pronto per far brillare l’ordigno bellico ritrovato

Sabato dalle 8.30 alle 14.30 circa ad Aprilia si svolgeranno le operazioni di despolettamento e successivo brillamento di una bomba d’aereo da 500 libbre rinvenuta lo scorso 19 dicembre in via della Cogna. L’intervento sarà coordinato dalla Prefettura di Latina e vedrà impegnati gli artificieri del XXI Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito di Caserta, il Comune di Aprilia, Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Asl, Ares 118, associazioni di protezione civile, Croce Rossa Militare e i gestori dei servizi pubblici essenziali.

Nel corso dei tavoli tecnici è stato deciso di operare attraverso la realizzazione di una camera di espansione standard e di mettere in sicurezza un’area con raggio di 468 metri dal punto in cui è stato trovato l’ordigno. Per garantire l’incolumità pubblica è prevista l’evacuazione dei pochi residenti compresi nel perimetro, la sospensione della circolazione stradale, l’interruzione dell’energia elettrica per circa 80 utenze e della fornitura di gas per circa 40 utenze per tutta la durata delle operazioni. Il Comune ha già informato la popolazione tramite stampa e sito istituzionale e ha allestito un’area di accoglienza in via Genio Civile 330, dove i cittadini potranno sostare durante il disinnesco.

Sul posto saranno presenti due ambulanze della Croce Rossa Militare con personale medico e paramedico, mentre Ares 118 e Asl hanno predisposto l’allertamento delle strutture sanitarie più vicine, a titolo cautelativo. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco garantirà una squadra composta da cinque operatori e due mezzi, tra cui un’autocisterna. Al termine del despolettamento, in raccordo con il Centro operativo comunale, verranno riaperti al traffico i tratti di strada interessati e saranno progressivamente riattivati luce e gas; l’ordigno, ormai reso inoffensivo, sarà poi trasferito alla cava Barbetti IC, nel territorio di Priverno, per il brillamento finale.

Il Questore adotterà tutti i provvedimenti necessari sotto il profilo tecnico-operativo, impegnando le forze dell’ordine per la sicurezza e il rispetto delle interdizioni. In Prefettura, dalle 8 di sabato, sarà riunito il Centro di coordinamento dei soccorsi con tutti gli enti e i comandi coinvolti, per seguire in tempo reale ogni fase dell’intervento e assicurare che le operazioni si svolgano in condizioni di massima sicurezza per la popolazione e per il territorio.