Aprilia, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede Cisl

È ormai tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede della Cisl di Aprilia, che si svolgerà lunedì 24 febbraio alle ore 16 in via Giustiniano.

“La nuova casa dei lavoratori” è pronta ad aprire ufficialmente le sue porte e, ad intervenire, saranno la segretaria generale della Cisl nazionale Daniela Fumarola, il segretario generale della Cisl del Lazio Enrico Coppotelli e, infine, il segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere.

“Insieme vogliamo dare valore e attualizzare quella politica di mediazione e di concertazione, quelle tante battaglie d’avanguardia combattute e vinte dalla nostra grande Confederazione”, aveva detto la segretaria Fumarola il giorno del suo insediamento alla guida del sindacato nazionale, ponendo al centro del suo discorso l’autonomia sindacale, la corresponsabilità e il riformismo completo.

Parole a cui fecero seguito anche quelle di Enrico Coppotelli e Roberto Cecere, entrambe finalizzate all’apertura della Cisl alle comunità locali, con interventi volti anche a chi si trova senza occupazione.

In occasione dell’inaugurazione sarà scoperta una targa dedicata a Pierre Carniti, segretario generale della Cisl dal 1975 al 1979, e a Franco Marini, segretario generale dal 1985 al 1991.