Aprilia, un vasto incendio colpisce nella notte un’azienda d’elettronica

Un vasto incendio si è verificato nella notte in un’azienda di materiale elettrico nel territorio del Comune di Aprilia. Poco prima dell’una, una segnalazione metteva in azione la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia che, una volta sul posto, ha constatato la presenza dell’incendio.

Sono iniziate subito le operazioni di spegnimento che sono riuscite a contenere le fiamme che stavano interessando un’area di circa 300mq. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dell’autoscala e di un’autobotte provenienti dal Comando di Latina. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che, assieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato un controllo per stabilire le cause del rogo. Non si registrano persone coinvolte.