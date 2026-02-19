Aprilia, urla nella notte: arresto per violenza sessuale

Ha seguito una giovane donna per strada, l’ha avvicinata e, dopo il rifiuto, ha iniziato a palpeggiarla in più parti del corpo. L’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi ad Aprilia, in via Mascagni, dove un cittadino tunisino di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale.

Determinanti sono state le urla disperate della vittima, che hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio. I militari, transitando nella zona, hanno immediatamente individuato la scena, trovando l’uomo avvinghiato alla giovane.

Bloccato sul posto, il 22enne è stato fermato dai carabinieri mentre la vittima, ancora sotto shock, ha raccontato quanto accaduto pochi istanti prima. Secondo la ricostruzione, l’uomo si sarebbe messo sulle sue tracce subito dopo che la donna era uscita da un’attività commerciale della zona. Dopo un primo approccio verbale, respinto con decisione, l’aggressore avrebbe iniziato a molestarla fisicamente.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di interrompere la violenza e mettere in sicurezza la giovane, evitando conseguenze ancora più gravi.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Latina, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.