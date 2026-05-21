Aprilia: valigia sospetta, falso allarme bomba

Ore di pura tensione e apprensione quelle vissute in via delle Margherite ad Aprilia. Attorno alle 13:30, la presenza di una valigia abbandonata nei pressi della filiale della banca Bper e di una cabina Enel ha fatto scattare un vero e proprio allarme bomba, paralizzando il cuore della zona.

Fortunatamente, l’allarme si è rivelato infondato: all’interno del bagaglio non c’era nulla. Ma la paura, in una città che sta vivendo un momento storico a dir poco delicato, è stata reale e palpabile.

La segnalazione è partita da un cittadino che, insospettito dal bagaglio incustodito, ha subito composto il 112. Tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente isolato la piazzetta e messo in sicurezza l’area, deviando il traffico locale per prevenire qualsiasi rischio.

Il momento di massima tensione si è registrato intorno alle 16:00 con l’arrivo della squadra degli artificieri. Gli specialisti, dopo una prima valutazione della situazione, hanno deciso di non fare brillare il trolley ma di procedere all’apertura diretta. Solo a quel punto il sospiro di sollievo: la valigia era completamente vuota.

La reazione di forte apprensione della comunità non è stata una semplice suggestione. Aprilia sta attraversando un periodo estremamente complesso, essendo attualmente commissariata per infiltrazioni mafiose.