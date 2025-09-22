Aprilia, vandali all’istituto Toscanini: Lim e finestre distrutte

Grave episodio nella notte alla scuola Toscanini di via Amburgo, ad Aprilia, dove alcuni vandali hanno preso di mira l’edificio scolastico causando danni ingenti e rendendo una parte della struttura di fatto inagibile. A dare l’allarme questa mattina è stato il personale scolastico, che al momento dell’apertura ha fatto la scoperta. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Aprilia, che hanno avviato i primi accertamenti per risalire agli autori del gesto.

Secondo quanto emerso, i danni maggiori hanno riguardato il piano superiore dell’istituto, dove sono state distrutte le lavagne interattive multimediali (Lim) e danneggiate diverse finestre. Vetri in frantumi e detriti sono stati ritrovati a terra, insieme a materiale scolastico devastato o reso inutilizzabile. In attesa degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, gli alunni delle classi del piano superiore non potranno accedere alle aule, con inevitabili disagi per famiglie e insegnanti.