Aprilia, vende ricambi auto ma non consegna la merce: denunciato 28enne campano

Aveva messo in vendita ricambi per auto su un noto sito di e-commerce, ottenendo il pagamento di 160 euro tramite bonifico bancario, ma la merce non è mai arrivata al destinatario. Protagonista della truffa un 28enne residente in Campania, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Aprilia.

L’indagine è scaturita dalla querela presentata da un 39enne di origine albanese, residente nel frusinate, che si è rivolto ai militari dopo essere rimasto vittima del raggiro. In breve tempo, i Carabinieri hanno ricostruito la vicenda e identificato il responsabile, deferendolo all’autorità giudiziaria per il reato di truffa.