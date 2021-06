Aprilia, “Vetrinarte-Emozioni riflesse”: mostra personale a cielo aperto, di Cristiana Sadocco

La mostra di Cristiana Sadocco abbraccia il centro di Aprilia e si disloca in trentaquattro esercizi commerciali, le cui vetrine diventano spazi espositivi. È il frutto del desiderio dell’arte di tornare ad esprimersi e un invito a festeggiare insieme tra le vie della città.

L’itinerario della personale è delineato all’interno di una coloratissima mappa, che guida il fruitore in un viaggio sospeso nel tempo tra le bellezze della vita: il teatro, la musica, il carnevale, la natura, le fiabe, l’amicizia, l’amore, la maternità, il sogno, il gioco.

L’evento, che si avvale del patrocinio del Comune di Aprilia, della Pro Loco e dell’Associazione Inversione a U, verrà inaugurato domani primo luglio alle ore 20 in piazza Roma (Tiffany Lingerie).

La manifestazione, che vede il contributo di Federica Calandro, si chiude con il finissage di giovedì 15 luglio ore 21 in via degli Aranci (Profumeria Prioli) con la Performance Street Live Music di Claudio Maffei (chitarra e voce) e Sandro Chessa (chitarra, percussioni e voce), che propongono un viaggio Folk dalla West Coast Americana fino al Pop Rock made in England.