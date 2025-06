Aprilia, via libera all’operatività del nuovo Commissariato di Polizia

A partire da lunedì scorso, 23 giugno, la città di Aprilia ha un nuovo presidio di polizia. Nei giorni scorsi infatti, con l’arrivo del personale dipendente e da ultimo dei cinque agenti in prova provenienti dal corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato è stata avviata l’operatività del presidio, istituito formalmente con decreto del Capo della Polizia del 2 aprile scorso.

A dirigere il Commissariato il Commissario Capo Antonino Cinque, già Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina ed insieme a lui un organico attuale di 34 operatori, di cui 5 appartenenti al ruolo Ispettori e 29 al ruolo Agenti e Assistenti, numero destinato a crescere con la futura movimentazione del personale. Il Commissariato aperto 24 ore su 24 prevede un organico iniziale di 45 unità tra agenti, sovrintendenti, ispettori che avranno il compito di svolgere attività di vigilanza, controllo del territorio, polizia amministrativa e polizia giudiziaria.

La sede ospita inoltre anche il distaccamento della Polizia Stradale, già operativa dallo scorso mese di aprile, che contribuirà al mantenimento della sicurezza sulle principali arterie di comunicazione. L’apertura del nuovo presidio è il risultato di un importante progetto di investimento e potenziamento delle infrastrutture di sicurezza nel territorio pontino, volto a garantire una presenza più capillare e tempestiva delle forze dell’ordine.

Il Commissariato sarà inaugurato ufficialmente con una cerimonia che si terrà il prossimo 7 luglio, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, ma già dal 23 giugno scorso le poliziotte e i poliziotti assegnati, sono al servizio della cittadinanza per garantire una maggiore sicurezza in un territorio come quello di Aprilia, negli ultimi tempi oggetto di particolare attenzione per la crescente delittuosità e per il recente scioglimento dell’amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose. La sede del nuovo presidio si trova in Via SS Pontinaa al Km 44.044. E’ già attiva anche l’utenza telefonica, raggiungibile al numero 06/9201901.