Aprilia, vincita monstre al Gratta e Vinci: 500mila euro

La dea bendata fa tappa nuovamente nel cuore di Aprilia. Nelle ultime ore, la provincia di Latina torna a festeggiare una vincita straordinaria: un fortunato giocatore si è portato a casa ben 500.000 euro grazie a un biglietto della serie “Mega Miliardario New”.
Il tagliando milionario è stato acquistato presso la Tabaccheria Casagrande di Belvisi Giovanni, situata in pieno centro, in Piazza Benedetto Croce 58. Un punto vendita storico che ora finisce sotto i riflettori per aver consegnato uno dei premi più alti previsti dal concorso.
Si tratta dell’ennesimo colpaccio nel territorio pontino, che si conferma ancora una volta una zona particolarmente “calda” per quanto riguarda le vincite ai concorsi nazionali. Ad Aprilia, nel frattempo, è ufficialmente aperta la caccia al neo-paperone.