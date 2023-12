Aprilia, vincita superlativa di mezzo milione di euro al bar “Da Nando”

Un evento straordinario quello accaduto ad Aprilia presso il bar da Nando – ex bar l’Angolo – in via Carducci, 12.

Come riportato dai colleghi di Studio93.it una persona ha acquistato e, quindi, grattato, un tagliando Gratta e Vinci da 5 euro della serie “Miliardario” vincendo l’astronomica cifra di 500mila euro. Increduli e felicissimi i presenti, a cominciare dai titolari i fratelli Nando e Pietro. Ancora più importante la storia del vincitore, che è una persona disoccupata che si era fermata al bar per prendere un caffè decidendo poi di tentare la fortuna. Ed in questo momento possiamo solo immaginare quanto gli facciano comodo tutti quei soldi.