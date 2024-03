Aprilia, viola i domiciliari: si aggrava la situazione di un 39enne

Nella notte scorsa i carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino classe 1985 residente ad Aprilia per evasione. Il 39enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 23 ago 2023, è stato sorpreso fuori della propria abitazione e come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dal reparto procedente, è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza per il ripristino del regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida programmata per la mattinata di domani 14 mar 2024 presso il Tribunale di Latina.