Aprilia, viola il divieto di avvicinamento: 30enne arrestato in flagranza

Nonostante il divieto di avvicinarsi ai familiari, un uomo di 30 anni è stato sorpreso nella loro abitazione e arrestato in flagranza dai Carabinieri. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato il 2 marzo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione e, il giorno successivo, sottoposto a un provvedimento restrittivo del Tribunale di Latina.

Quando i militari lo hanno trovato in casa, i familiari hanno ammesso di aver accettato la sua presenza per paura di ritorsioni. Un gesto di sottomissione dettato dal timore, che ha spinto le forze dell’ordine a intervenire immediatamente per garantire la loro sicurezza.

Dopo l’arresto, il 30enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Aprilia, in attesa della convalida prevista per oggi con rito direttissimo.