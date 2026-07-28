Aprilia, viola il divieto di avvicinamento: arrestato

Lo hanno trovato nei pressi dell’autovettura in uso alla persona offesa, all’interno dello scalo ferroviario di Aprilia, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Per questo motivo gli agenti del Commissariato di Polizia di Aprilia hanno tratto in arresto un cittadino pakistano di 35 anni, colto nella flagranza del reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. L’operazione è scattata a seguito di una chiamata d’emergenza giunta alla Sala Operativa da parte di una conoscente della persona offesa, che aveva notato l’uomo nei pressi della stazione e ha subito dato l’allarme. Giunti sul posto nel giro di pochi minuti, i poliziotti hanno bloccato il 35enne e avviato le verifiche del caso.

Dai riscontri è emerso che l’indagato era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e il divieto assoluto di comunicare con lei. A suo carico figurava inoltre un precedente Ammonimento del Questore per condotte persecutorie reiterate nei confronti della medesima persona. Accertata la palese inosservanza dei divieti, gli operatori hanno fatto scattare le manette. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Latina, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.