Aprilia, vipera in casa: interviene la Forestale

Nella giornata di ieri i militari CRAS del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano sono intervenuti ad Aprilia presso l’abitazione di una donna che aveva segnalato la presenza di una vipera in casa. Giunti sul posto, i militari, dopo un accurato sopralluogo dell’abitazione che è stata messa in sicurezza, rinvenivano, all’interno della cassetta elettrica, un serpente appartenente alla famiglia “biacco, coluber viridiflavus” non velenoso.

Il rettile veniva catturato e reintrodotto in natura nel suo ambiente, nelle vicinanze di un corso d’acqua.