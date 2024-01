E’ andato in escandescenza minacciando i sanitari del Centro Salute Mentale di Aprilia e prendendo a calci gli oggetti. E’ finito nei guai un uomo di 67 anni di Aprilia, con precedenti penali, denunciato dai carabinieri dopo essere stato fermato dai militari mentre dava in escandescenza interrompendo così il pubblico servizio. Il tutto per farsi rilasciare un certificato medico.