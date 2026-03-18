Aprilia, al via i lavori della Provincia per la messa in sicurezza del Rosselli e del Meucci

Dopo le criticità strutturali emerse nei giorni scorsi, la Provincia di Latina ha dato il via ad un piano di interventi che serviranno a mettere in sicurezza gli istituti Meucci e Rosselli di Aprilia. I problemi sono stati causati da infiltrazioni di acqua piovana che hanno interessato diverse aree del Liceo Antonio Meucci, provocando danni al controsoffitto dell’auditorium, con la caduta di alcuni pannelli, e la formazione di pavimenti scivolosi in vari ambienti scolastici.Per garantire la sicurezza, la dirigente scolastica Laura De Angelis ha disposto la chiusura, totale o parziale, di alcune zone dell’istituto.

La Provincia è intervenuta tempestivamente con sopralluoghi tecnici, dai quali è emersa la necessità di lavori urgenti sulle coperture. Gli interventi, affidati a una ditta specializzata, riguarderanno anche l’Istituto Carlo e Nello Rosselli. I lavori partiranno entro una settimana e dovrebbero concludersi in circa venti giorni, con l’obiettivo di ripristinare al più presto condizioni di sicurezza adeguate e consentire il pieno utilizzo degli spazi scolastici. Il presidente della Provincia, Federico Carnevale, ha assicurato che l’ente seguirà da vicino tutte le fasi degli interventi, ribadendo che la sicurezza di studenti e personale resta una priorità.