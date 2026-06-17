Aquathlon del Castello, medaglie e secondo posto regionale per la Zhero Triathlon Latina

Si è conclusa con una splendida festa di sport l’ultima prova del Campionato Regionale Lazio Giovanile, andata in scena nella suggestiva cornice dell’Aquathlon del Castello. Anche in questo caso la Zhero Triathlon Latina si è confermata una delle realtà più solide e amate del panorama laziale, portando al via ben 27 atleti aggiudicandosi il secondo posto a livello regionale per numero di atleti in gara.

Il verdetto della classifica finale ha visto il team pontino cedere lo scettro di leader proprio sul traguardo alla Leone Triathlon di Monterotondo, conquistando così un prestigioso e sudatissimo secondo posto assoluto nella classifica generale societaria. In attesa che il Comitato Regionale Lazio ufficializzi i posizionamenti definitivi, la giornata di ieri ha regalato enormi soddisfazioni grazie ai successi ottenuti sia nelle gare giovanili sia nelle categorie Age Group.

Nelle prove riservate ai più piccoli, la categoria Minicuccioli ha visto lo splendido trionfo di Joury Ben Jezia, prima classificata, seguita sul terzo gradino del podio dalla compagna di squadra Blu Malgarini. Tra i Cuccioli è andato in scena un vero e proprio dominio al maschile, grazie al primo posto di Tommaso Piroddi e alla medaglia d’argento di Niccolò Battisti. Ottime notizie anche dalle categorie Age Group, dove si registrano la bellissima vittoria di Fiorenza Zorzetto e il terzo posto di Francesca Caparelli nella categoria M.

Non puo che essere soddisfatto il presidente Alessio Grassucci: “Il primo posto a squadre ci è sfuggito davvero per un soffio, ma il risultato finale dimostra un percorso incredibile che ci ha visto primeggiare nei numeri e nei podi individuali. Un sentito ringraziamento va ai nostri partner – Homus, Necap, Piscine Agorà, BCC Roma e Todis –, alle famiglie, ai tecnici e soprattutto ai meravigliosi ragazzi che colorano le nostre giornate. Ora continuiamo con i centri estivi fino al 30 luglio, ma siamo già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione”.