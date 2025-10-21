“Architetture industriali silenti”, la Lab Dfg conclude la rassegna “All’Ombra del Parco”

Domani, mercoledì 22 ottobre, presso l’Auditorium del Parco Nazionale del Circeo di Sabaudia, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “All’Ombra del Parco”, dedicato al tema “Rigenerare per cambiare: Sport, Natura e Sostenibilità”.
Ospite la scrittrice e ingegnere Sabrina Pecorilli, che presenterà il libro Architetture industriali silenti dialogando con l’editore Giovanni Di Giorgi. Parteciperanno gli studenti dell’Istituto Giulio Cesare.
Interverranno il commissario straordinario dell’Ente Parco Emanuela Zappone, il direttore Stefano Donati, l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, l’assessore di San Felice Circeo Felice Capponi e il consigliere del Comune di Sabaudia Massimo Mazzali. Conclude Marco Visconti, consulente del Ministero dell’Ambiente.
“Questo appuntamento – ha dichiarato il commissario Zappone – rappresenta un’importante occasione di confronto su temi centrali come la tutela ambientale e la fruizione responsabile del territorio, elementi fondamentali per costruire un futuro sostenibile”.