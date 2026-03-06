Arco Club Terracina, Sacco sul podio agli “Italiani”. Bene anche Micheli

Risultati importanti per l’Arco Club Terracina ai campionati italiani indoor di tiro con l’arco disputati a Roma. Tra circa mille partecipanti provenienti da tutta Italia, a mettersi in evidenza sono stati Angelo Sacco e Martina Micheli, due giovani atleti della società terracinese che continuano a crescere gara dopo gara.

Il risultato più prestigioso porta la firma di Angelo Sacco, che ha conquistato uno splendido terzo posto. Un podio che assume ancora più valore se si considera il percorso dell’atleta, entrato nel mondo del tiro con l’arco soltanto alla fine del 2023. In poco tempo Sacco ha accumulato diverse gare federali e per due anni consecutivi è stato prima riserva della squadra regionale del Lazio al Trofeo Pinocchio Nazionale, manifestazione dedicata agli under 13.

Nel 2025 è arrivata la svolta: il primo campionato regionale disputato e subito la vittoria dell’oro nella sua categoria, oltre al successo nel Trofeo Fabianelli dedicato ai giovani arcieri. Ai campionati italiani si presentava da tredicesimo nel ranking, ma è riuscito a migliorarsi ulteriormente conquistando il terzo gradino del podio con 469 punti su 600. Un risultato sfiorando l’argento, distante appena due punti, mentre la medaglia d’oro è arrivata a quota 484.

Ottima anche la prova di Martina Micheli, protagonista di una crescita rapidissima. L’atleta ha iniziato a praticare tiro con l’arco appena un anno fa e soltanto il 20 dicembre scorso ha disputato la sua prima gara ufficiale. Da quel momento i progressi sono stati costanti: quarto posto ai campionati regionali e qualificazione ai tricolori.

Partita dal diciassettesimo posto del ranking, Micheli ha chiuso i campionati italiani con un brillante nono posto, totalizzando 372 punti su 600 e confermando un potenziale molto interessante per il futuro.

Grande soddisfazione quindi per l’Arco Club Terracina, società nata appena cinque anni fa e che oggi può contare su 41 tesserati. Il lavoro del club punta molto sulla formazione degli atleti, accompagnati con pazienza fino al momento in cui sono pronti ad affrontare le prime competizioni in sicurezza e con consapevolezza.

La struttura può contare su due tecnici di primo livello, due direttori dei tiri e presto anche su un giudice di gara. Intanto l’attività prosegue: a breve si svolgerà la terza prova del Trofeo Arco Club Terracina, che si disputa a Latina presso la struttura dell’Arco Club Pontino.

Parallelamente stanno dando ottimi risultati anche i progetti nelle scuole, che stanno avvicinando sempre più giovani a questa disciplina e promettono di far crescere ulteriormente il movimento sul territorio pontino.