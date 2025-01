Aree fitness e parchi giochi in provincia, dalla Regione 200 mila euro

La Regione Lazio ha stanziato circa 200mila euro per tre playground e punti fitness in tre parchi della provincia di Latina, più precisamente nei comuni di Itri, Spigno Saturnia ed Esperia per il Parco dei Monti Aurunci; nei comuni di Fondi, Terracina e Fumone per quello dei Monti Ausoni e a Formia, nel parco della Riviera di Ulisse.

Questo finanziamento rientra nei 12 progetti presentati per la realizzazione di aree attrezzate all’interno dei parchi naturali con uno stanziamento complessivo di oltre 830mila euro.