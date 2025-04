Arena del Mare, ci sarà anche Rocco Hunt

Rocco Hunt con il suo “Ragazzo Di Giù Tour 2025”, sarà l’8 agosto, all’ Arena del Mare BCC Roma di Sabaudia per il Dune Music Fest, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. A pochi giorni dall’uscita del nuovo album, Rocco Hunt annuncia nuove date del “Ragazzo di giù Tour 2025”, che lo vedrà protagonista della prossima estate live. In attesa del suo ritorno live, Rocco Hunt è prossimo all’uscita del suo nuovo album “Ragazzo di giù”, disponibile ovunque dal prossimo 25 aprile (Epic Records / Sony Music Italy). Oltre a “Mille vote ancora”, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025, l’album vedrà le collaborazioni di Gigi D’Alessio, Irama, Baby Gang, Massimo Pericolo e Clementino, segno della sua trasversalità artistica. Ed è lo stesso Rocco a svelare sui suoi profili social la tracklist completa con un originale trailer girato in Stazione Centrale a Milano. “Ragazzo di giù 2025” è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Gli altri appuntamenti finora annunciati all’ Arena del Mare BCC Roma di Sabaudia:

17 luglio, Enrico Brignano in “Bello di Mamma”

18 luglio, Blue

19 luglio, Anastacia

2 agosto Edoardo Leo in “Ti racconto una storia”

7 agosto Maurizio Lastrico in “Sul Lastrico”

8 agosto Rocco Hunt

9 agosto, Francesco Cicchella in “Tante belle cose”

11 agosto: Massimo Ranieri

12 agosto: Maurizio Battista col suo Summer Tour

13 agosto: Alfa

16 agosto: Alla Scoperta di Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra, direttore Giacomo Loprieno