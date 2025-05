Arena Fogliano, countdown verso l’inaugurazione

Cresce l’attesa per quella che si annuncia come una programmazione artistica di grande rilievo che avrà come scenario eccezionale “Fogliano Arena”. La nuova location al lido di Latina si propone come luogo di spettacolo e intrattenimento, un punto di riferimento nel panorama degli eventi artistici della stagione estiva in Italia. “Fogliano Arena” figlia dell’Hotel Fogliano New Life, che ricorda i grandi hotel di intrattenimento che ci sono in tante città costiere del mondo.

L’arena verrà inaugurata con il Grand Opening Party il prossimo 13 Giugno, con l’ospite di fama internazionale Afrojack.

“Fogliano Arena” propone una programmazione artistica davvero ricca, che prevede concerti con importanti artisti, ma anche tanta comicità e poi musical e spettacoli per bambini. Oltre ad Afrojack, sul palco di “Fogliano Arena” si esibiranno Biagio Izzo, Nino Frassica, Rose Villain, mentre per i più piccoli ci sarà lo spettacolo Disney Oceania.

La Fogliano Arena sul mare di Latina si candida a diventare una certezza tra le manifestazioni estive in Italia. Artisti italiani ed internazionali coinvolti, che faranno divertire migliaia di persone ad ogni evento, nella spettacolare arena costruita per l’occasione davanti al mare.

Sono gli stessi imprenditori del Fogliano Hotel New Life, Gianluca e Roberta Boldreghini, a spiegare il senso di questa nuova sfida imprenditoriale e artistica:

“Da sempre viviamo questo territorio, Latina, con un amore che a volte brucia, perché conosciamo il suo potenziale. Per troppo tempo lo abbiamo visto sottovalutato, dimenticato. Ma noi abbiamo scelto di guardarlo con occhi diversi. Ed è da questo sguardo che nasce Fogliano Arena. Il nostro logo è un occhio aperto. Non è solo un simbolo. È una dichiarazione. Guardare oltre, immaginare il possibile, credere che anche qui possa esistere un luogo dove la musica, l’arte, la cultura abbiano il potere di scuotere le coscienze e unire le persone. Fogliano Arena è questo: una visione. Una promessa mantenuta. L’abbiamo costruita dove il mare incontra la terra, dove il tramonto accende il cielo e il vento racconta storie antiche. Latina Lido è il nostro palcoscenico naturale, e abbiamo scelto di farlo vibrare con un calendario di eventi che non ha nulla da invidiare ai grandi circuiti nazionali: musica, cabaret, musical, live show, emozioni a cielo aperto. Abbiamo chiamato a raccolta artisti che muovono il mondo. Ma l’energia più potente sarà quella di chi, come noi, ha scelto di credere.

Fogliano Arena non è solo intrattenimento. È un atto d’amore verso la nostra città. È la dimostrazione che Latina può essere una destinazione culturale, un punto di riferimento, un faro acceso sul litorale. “Abbiamo aperto gli occhi. E vi invitiamo a farlo con noi, a guardare Latina come non l’avete mai vista e a viverla come merita. Fogliano Arena è un nuovo spazio, un nuovo spettacolo, un nuovo modo di vivere il mare”.