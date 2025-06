Arena Fogliano, Lbc chiede chiarezza: “Serve trasparenza e rispetto delle regole”

Il gruppo consiliare di Latina Bene Comune (Lbc) accende i riflettori sul progetto della Fogliano Arena, l’arena per spettacoli in fase di realizzazione al Lido di Latina, su un’area precedentemente destinata a parcheggio e oggi coinvolta in una procedura fallimentare. I consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton chiedono all’amministrazione maggiore chiarezza e rispetto delle normative, pur sottolineando di non voler ostacolare l’iniziativa imprenditoriale.

“Gli imprenditori del nostro territorio devono essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio – dichiarano – ma nel pieno rispetto della legalità e dell’interesse pubblico”.

Secondo Lbc, la concessione dell’area delle ex Terme di Fogliano, in passato adibita a parcheggio per esigenze pubbliche, è stata trasformata quest’estate in uso per eventi privati “senza evidenza pubblica e per poche migliaia di euro”, nonostante l’iniziativa abbia, secondo i consiglieri, “un potenziale economico importante”.

“Abbiamo scritto al giudice fallimentare – spiegano – chiedendo se questa assegnazione sia coerente con i principi di interesse pubblico, se i 5mila euro versati siano proporzionati ai possibili guadagni e se si sia considerata la perdita di una funzione strategica come quella del parcheggio in alta stagione”.

Non solo. Lbc pone l’accento anche su aspetti ambientali. Associazioni come Lipu, Legambiente e Sempreverde hanno già sollevato osservazioni sulla Vinca (Valutazione di incidenza ambientale), mentre i consiglieri denunciano la presenza di “opere che hanno poco di temporaneo, come i pali per l’illuminazione ancorati con plinti in cemento armato”. Una scelta che, a loro avviso, contrasta con la natura provvisoria dell’autorizzazione.

“Un confronto spesso richiamato è con l’arena del mare di Sabaudia, realizzata all’interno del parco ma con strutture appoggiate e non interrate. Qui invece sembra tutto molto più stabile e duraturo. È corretto?”, si chiedono.

Infine, la questione della capienza: “Dai documenti in nostro possesso risulta una capienza massima di 1.980 posti, ma in conferenza stampa si parla di 4.999 spettatori in piedi per il primo evento. Qual è il dato corretto? Per la sicurezza non è un dettaglio marginale”.

“Non vogliamo ostacolare chi investe – concludono i consiglieri – ma chiediamo solo il rispetto delle regole, per tutelare i cittadini, gli imprenditori e l’interesse pubblico”.