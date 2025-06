Arena Fogliano, via libera dal Comune: l’estate pontina accende i riflettori

L’Arena Fogliano 2025 può ufficialmente partire. Il Comune di Latina ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica necessaria per la realizzazione delle strutture temporanee in località Capoportiere, lungo la strada Lungomare al civico 15. La manifestazione, promossa dalla società Hotel Fogliano S.r.l., si svolgerà dal 13 giugno al 9 agosto, con possibilità di estensione fino a 180 giorni.

Il progetto prevede l’allestimento di container prefabbricati destinati alla somministrazione di cibo e bevande, biglietteria e spazi per l’intrattenimento, con concerti e spettacoli programmati per tutta la stagione estiva.

L’area interessata ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui è stata necessaria una valutazione di compatibilità secondo il Codice dei beni culturali. Ottenuto il parere favorevole – con prescrizioni – della Soprintendenza ABAP di Frosinone e Latina, il Comune, in qualità di ente delegato dalla Regione Lazio, ha dato il via libera all’iniziativa.

Tutte le strutture dovranno essere amovibili e rimosse al termine della manifestazione, con obbligo di ripristino dei luoghi. Vietata qualsiasi alterazione permanente del suolo o degli elementi naturali presenti.

L’Arena Fogliano nasce da un’idea di Gianluca e Roberta Boldreghini, titolari dell’Hotel Fogliano, con l’obiettivo di valorizzare la costa di Latina attraverso un’offerta culturale e ricreativa temporanea, in pieno rispetto del paesaggio e dell’ambiente. L’autorizzazione rilasciata ha efficacia di cinque anni, limitatamente agli aspetti paesaggistici.