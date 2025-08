Arescosmo di Aprilia, sfuma la cessione: “Nessuna offerta concreta”

Sfuma l’unica trattativa concreta per il salvataggio di Arescosmo di Aprilia, azienda attiva nel settore della difesa. Il Collegio Sindacale ha respinto l’offerta ricevuta, giudicandola del tutto priva di garanzie economiche e vincoli giuridici.

«La proposta non offre alcuna garanzia finanziaria e quindi è priva di efficacia sostanziale per giustificare la continuità aziendale – scrive il Collegio –. Non fornisce elementi oggettivi e verificabili per sostenere l’operatività a breve termine. Non presenta obblighi vincolanti, è condizionata a eventi incerti, e prevede una manleva integrale che esonera il proponente da ogni responsabilità. I 2,5 milioni di euro indicati a carico di Aero Sekur non sono né esigibili né garantiti».

Deluso l’amministratore delegato Steven Taylor: «Da mesi lavoriamo per risanare Arescosmo e tutelare i nostri dipendenti. Si chiude oggi una trattativa nella quale avevamo riposto fiducia, ma che purtroppo non ha prodotto i risultati attesi».

L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2024 con rinvio della copertura delle perdite, ma il socio di maggioranza ha confermato il proprio sostegno.

«Siamo pronti ad accogliere nuovi capitali e partner affidabili – conclude Taylor –. Restiamo fiduciosi nelle possibilità di risanamento di Arescosmo».