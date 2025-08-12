Armati di coltello fra le vie di Pontinia e Latina Scalo, denunciati due tunisini

Due uomini di origine tunisina sono stati sorpresi in possesso di armi da taglio durante controlli alcuni controlli del territorio da parte dei Carabinieri. Nella notte, i militari della Stazione di Pontinia hanno deferito in stato di libertà un giovane di 19 anni, residente a Latina, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante un normale controllo della circolazione stradale, i militari hanno fermato l’autovettura su cui viaggiava il ragazzo, insospettiti dal suo atteggiamento. La perquisizione personale e del veicolo ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, con una lama di 7 cm, che è stato immediatamente sequestrato. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era sprovvisto di patente di guida, motivo per cui è stato anche sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Non poco più distante, sempre gli uomini dell’Arma, ma questa volta della Stazione di Latina Scalo, hanno denunciato un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, sempre per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato il giovane in possesso di un coltello con una lama di circa 9 cm, anche questo sottoposto a sequestro.