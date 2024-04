Armato di pistola tenta la rapina in un minimarket tra Latina e Cisterna

Armato di pistola fa irruzione in minimarket tra Borgo Podgora e Prato Cesarino nel tentativo di mettere a segno un colpo ma fallisce. Sono stati attimi di paura quelli vissuti tra i commessi e i clienti presenti al momento nell’alimentari al confine tra i territori di Cisterna e Latina.

Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, il malvivente indossava un cappuccio per coprire il volto ed era armato di pistola con la quale ha minacciato i presenti. Una rapina però che è finita male con l’uomo che è fuggito senza riuscire a portare con se un euro. Immediate le segnalazioni alle forze dell’ordine che in pochi minuti hanno raggiunto l’alimentari ma del bandito non c’era più traccia.

Ancora non è chiaro se ci sia stata la mano di un complice, pronto ad aspettarlo per la fuga in auto. Indagano gli agenti della Squadra Mobile che hanno già ascoltato alcune testimonianze e stanno analizzando le immagini delle videocamere per trovare elementi utili al caso.