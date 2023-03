Armato di roncola, insegue il padre fuori dall’ospedale: in arresto

Armato di roncola insegue il padre all’esterno dell’ospedale Fiorini di Terracina ed è finito in arresto. Nei guai un ragazzo di 23 anni di Sonnino fermato il 7 marzo dai carabinieri di Terracina. Il giovane residente a Sonnino, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il gesto del quale si è reso responsabile il giovane, è l’ennesimo da lui effettuato negli ultimi mesi. Nei confronti del ragazzo, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta sintonia, è stata disposta la custodia in carcere.