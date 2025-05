Armi da guerra e bombe a mano in casa: a Campo di Carne scoperto arsenale da strage

Materiale per una strage. Non ci sono altri modi per descrivere quanto scoperto dai Carabinieri di Aprilia in un appartamento di Campo di Carne, trasformato in un vero e proprio bunker militare. Un blitz, partito da un’attività di controllo, ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni, cittadino spagnolo, trovato in possesso di un arsenale degno di un conflitto armato.

Mitragliatori, fucili, pistole, bombe a mano — due inglesi e una americana — fatte brillare dagli artificieri, munizioni di ogni calibro, giubbotti antiproiettile e persino divise delle forze dell’ordine. Un campionario da incubo, materiale che se usato avrebbe potuto causare una carneficina.

Ma non basta. Nell’appartamento c’erano anche 300 grammi di hashish e quasi 9.500 euro in banconote da 50, tutte sospettate di essere false Armi, droga e soldi falsi: un mix esplosivo, nel senso letterale e figurato del termine.

L’uomo è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Latina. Le indagini proseguono per cercare di capire da dove provenga tutto quel materiale e, soprattutto, a cosa fosse destinato. Perché una cosa è certa: un simile arsenale non si tiene in casa per caso.