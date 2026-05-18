Armi, droga ed estorsioni tra Aprilia e Cisterna: 19 nuovi arresti all’alba

Nuova stretta da parte delle forze dell’ordine e della magistratura contro traffico di droga, estorsioni e armi. Dalle prime ore di questa mattina, è in corso una vasta operazione antimafia che sta scuotendo la provincia di Latina e diverse altre aree del territorio nazionale. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti di 19 persone. L’epicentro del blitz è la città di Aprilia, ma l’azione dei militari si sta estendendo anche a Cisterna, Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L’Aquila, Reggio Calabria e Novara.

I soggetti coinvolti dovranno rispondere, a vario titolo, di accuse pesantissime che vanno dall’associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti all’estorsione, fino alla ricettazione e al porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Questo nuovo giro di vite arriva a meno di una settimana da un altro duro colpo inferto alla criminalità pontina. Soltanto pochi giorni fa, infatti, la Polizia di Stato aveva condotto una maxi operazione a Latina che aveva portato all’arresto di 16 persone, indagate sempre a vario titolo per estorsione, spaccio di droga, porto abusivo d’armi, evasione e danneggiamento seguito da incendio.