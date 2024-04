Armi e droga, l’Antimafia su Fondi svegliata all’alba dagli elicotteri

Armi e droga, circa 80 carabinieri impegnati dall’alba nella città di Fondi (insieme a Caltagirone CT) per un’operazione antimafia, che coinvolge 13 persone destinatarie di altrettante misure cautelari, perché accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall’uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolenti di beni. Ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia della Capitale. All’opera i carabinieri del Comando Provinciale di Latina, per gli elicotteri il Raggruppamento Aeromobili Carabanieri Pratica di Mare, il Nucleo Cinofili di Ponte Galeria e Reparto Tecnico del ROS.