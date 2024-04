Arrestati per furto in appartamento ad Aprilia: patteggiano

I cinque ragazzi di etnia slava, arrestati il 25 febbraio scorso dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Reparto Territoriale di Aprilia per un furto ai danni di un anziano residente a Campoverde, hanno optato per il patteggiamento della pena. Il processo si è concluso oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, con una condanna ad un anno e mezzo di carcere per ciascuno di loro, con la sospensione condizionale della pena.

Gli imputati, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, hanno deciso di patteggiare la pena su richiesta del loro legale, l’avvocato Antonio Gugliotta, con il consenso del pubblico ministero. Durante la prima udienza, i ragazzi hanno ammesso le proprie responsabilità, mostrandosi pentiti e offrendosi di risarcire il danno subìto dalla vittima. La refurtiva recuperata è stata restituita all’anziano, che è stato inoltre risarcito con 1.500 euro.

L’operazione dei Carabinieri è stata attivata grazie alla denuncia dell’anziano, che ha permesso di mettere in atto un’indagine dettagliata, compreso un pedinamento in incognito grazie a un segnalatore installato sotto l’auto utilizzata dalla banda. I militari stanno ora verificando se i cinque ragazzi, tutti incensurati e residenti in diverse località, possano essere coinvolti in altri furti nelle zone circostanti.

Durante l’udienza preliminare, il pubblico ministero aveva richiesto una misura cautelare per tutti gli imputati, ma il giudice aveva deciso di imporre solo obblighi nei rispettivi Comuni di residenza. Oggi il processo si è concluso con la condanna patteggiata.