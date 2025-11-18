Arrestato a Latina un 55enne: deve scontare oltre due anni

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato un uomo di 55 anni, domiciliato nel capoluogo pontino e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Napoli.

L’uomo deve scontare una pena di 2 anni, 5 mesi e 4 giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di una serie di gravi reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, rapina, estorsione e rapina aggravata in concorso, commessi tra il 2020 e il 2024 nel comune di Giugliano in Campania.

Dopo le formalità di rito, il 55enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.