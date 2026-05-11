Arrestato a Sezze 50enne per furto, estorsione e ricettazione: deve scontare 1 anno e 2 mesi

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni residente in zona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Terni.

Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per reati di furto, tentata estorsione e ricettazione, commessi tra il 2022 e il 2024 nel territorio del comune umbro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, dovrà espiare una pena complessiva di un anno e due mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.