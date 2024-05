Arrestato cittadino del Bangladesh per violenza e minacce a Terracina

Il personale del Commissariato di Polizia di Terracina ha arrestato un cittadino del Bangladesh di 29 anni, con precedenti penali, per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni.

L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata tramite il numero di emergenza 112-Nue, segnalando la presenza di un uomo di origine straniera che si stava denudando all’interno di un parco cittadino in via D. Alighieri, dove erano presenti donne e bambini. La volante del Commissariato di Terracina si è recata immediatamente sul posto, trovando l’individuo sdraiato su un muretto in pietra, a distanza dalla fontana del parco.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo inizialmente ha indicato agli agenti di fare silenzio con un gesto, per poi alzarsi repentinamente e aggredire uno degli agenti afferrandolo per il collo e colpendolo con un calcio alla gamba. Nonostante i tentativi di divincolarsi e le minacce pronunciate in italiano (“Vi taglio la gola”) e in inglese (“Fuck you”), gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ammanettarlo.

Portato presso il Commissariato di Terracina, è emerso che l’uomo aveva cinque alias e diversi precedenti di polizia per violenza e resistenza. L’operatore aggredito è stato trasportato al pronto soccorso, dove le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 20 giorni.

In accordo con il Sostituto Procuratore di Turno della Procura della Repubblica locale, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo giudizio direttissimo.