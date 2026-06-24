Arresto Osanna, l’avvocato:”Un provvedimento inverosimile”

Inizia direttamente con la presa di posizione dell’avvocato difensore la replica al provvedimento giudiziario che ha colpito Francesco Osanna. Attraverso una nota ufficiale diffusa dal proprio legale, l’imprenditore respinge categoricamente le accuse di truffa e autoriciclaggio legate alla presunta raccolta abusiva di risparmio a Latina, definendo la misura dei arresti domiciliari come un provvedimento del tutto inverosimile. L’avvocato difensore sottolinea come l’intero percorso professionale del suo assistito si sia sempre sviluppato alla luce del sole e nella massima trasparenza, utilizzando esclusivamente società specchiate e direttamente riconducibili alla sua persona, escludendo così qualsiasi ipotesi di condotta opaca o di reti societarie nate per schermare capitali illeciti.

Il fulcro della strategia difensiva si basa sul fatto che l’impianto accusatorio della Procura poggerebbe su vicende in gran parte già chiarite e risolte in passato. Il legale evidenzia infatti che per le stesse contestazioni si sono già svolti in altri tribunali procedimenti penali che si sono conclusi con la piena assoluzione di Osanna, mentre i restanti nodi finanziari e commerciali sarebbero stati totalmente definiti e chiusi nel tempo attraverso transazioni ufficiali e certificate da primari studi legali. Nella nota viene inoltre rimarcato il profondo rispetto che l’imprenditore nutre verso la Procura di Latina, con la quale è pronto a collaborare per dimostrare la propria totale estraneità ai fatti. A riprova di una condotta ritenuta trasparente, la difesa ricorda che lo scorso marzo era stato proprio Osanna a presentare una formale denuncia contro due suoi ex soci, accusandoli del reato di uso improprio delle quote societarie. Certi che l’indagine restituirà un quadro di assoluta innocenza, la difesa conclude invitando i mezzi di comunicazione a una narrazione equilibrata dei fatti e a tenere in forte considerazione questa replica, così come imposto dal diritto di cronaca e dai doveri della deontologia professionale.