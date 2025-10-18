Arresto Tiero, Calandrini:”Piena fiducia nella Magistratura”

Dopo la notizia del provvedimento di arresti domiciliari a carico del consigliere regionale Enrico Tiero, coinvolto in un’inchiesta per corruzione, arriva la posizione ufficiale di Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che ha così commentato:

“In merito alla decisione assunta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina – si legge nella nota – ribadiamo la nostra piena fiducia nel lavoro della magistratura e confidiamo che l’attività giudiziaria possa far emergere al più presto la verità dei fatti”. Calandrini ha poi espresso anche apprezzamento per la scelta di Tiero di auto sospendersi da ogni incarico di partito, considerandola un’iniziativa che denota serietà e senso di responsabilità. “E’ un gesto che testimonia rispetto per le istituzioni e per il movimento politico che ha rappresentato”.

Il comunicato si chiude con un richiamo ai valori fondanti del partito guidato da Giorgia Meloni: “Fratelli d’Italia resta fermamente ancorato ai principi dello Stato di diritto e del garantismo, nella convinzione che ogni persona abbia diritto a vedere tutelata la propria presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva”.