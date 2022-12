Arretrati e ricollocazione, vertice Karibu in Prefettura

Si è svolto presso la Prefettura di Latina l’incontro tra il Prefetto e il sindacato Uiltucs Latina, in rappresentanza dei lavoratori delle Coop Karibu e Consorzio Aid. Sul tavolo la richiesta urgente del pagamento degli stipendi arretrati e la ricollocazione dei lavoratori nelle nuove società affidatarie dopo l’azzeramento degli appalti applicato dalla Prefettura.

Questa la note sindacale:

”Come Uiltucs Latina oltre alle problematiche causate dalla Coop Karibu e AID abbiamo la necessita’ di rispristinare e sensibilizzare un modello di politiche nel settore dell’accoglienza ed integrazione diverso, virtuoso e soprattutto DIGNITOSO per i lavoratori, il settore le cooperative i soggetti che gestiscono i progetti possono e debbono tener conto di questa forza lavoro devastata da una cattiva gestione, parliamo di Karibu e AID le professionalita’ i lavoratori non possiamo perderli ed abbandonarli, debbono essere ricollocati nel settore, ognuno per il proprio ruolo deve fare la sua parte, lo spazio occupazionale esiste, il tavolo istituzionale che chiediamo e quello di convocare tutte le parti del comparto accoglienza, deve servire a voltare una brutta pagina della nostra Provincia l’obiettivo e’ ricollocare i veri addetti dell’accoglienza e dell’integrazione i soli che hanno gestito con professionalita’ ed hanno pagato il prezzo piu’ alto della cattiva gestione delle cooperative”.