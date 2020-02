Sarebbe arrivato a Latina il verme “Obama”. Identificato in un allevamento di chiocciole che è sotto monitoraggio, come riporta il sito Sardiniapost. È marrone, viscido e piatto. Si nutre di lombrichi europei, che aiutano a spargere sostanze nutritive nel terreno e far circolare meglio aria e acqua, e di lumache.

Si chiama “Obama nungara” e arriva in Europa dall’Argentina nel 2013, nelle navi che trasportavano piante, fiori e terriccio floreale. Si è già diffuso in quasi tutta la Francia, così come in Spagna, Svizzera, Belgio e in altri Paesi. Compresa l’Italia, dove è stato recentemente trovato proprio nel capoluogo pontino.

Nella lingua degli indiani brasiliani Tupi il nome vuol dire “animale sotto forma di una foglia”. Come la maggior parte delle specie del genere, ha centinaia di occhi distribuiti in tutto il corpo. Si nutre di lombrichi e lumache di terra.

Questa specie può essere classificata come estremamente invasiva e diventerà presto la minaccia più significativa per la fauna del suolo in Europa, spiegano gli scienziati che stanno studiando il fenomeno in Francia.

