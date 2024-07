Arriva a Latina la prima edizione della Fitwalking for AIL

Si scaldano i motori della macchina organizzatrice della prima edizione della Fitwalking for AIL di Latina.

Il prossimo 28 settembre, la città di Latina vedrà animare le sue strade con la prima edizione della camminata solidale nel comune Pontino.

Un evento di rilevanza nazionale, che vedrà la partenza della camminata solidale in contemporanea in oltre 35 città in tutt’Italia. Un momento importantissimo volto alla sensibilizzazione e solidarietà nei confronti delle patologie ematologiche.

La camminata vedrà la partecipazione di famiglie, volontari, pazienti e caregiver senza limiti di età in una passeggiata di 3.3 km attraverso il centro cittadino di Latina.

Presso il punto di ritrovo ore 9.30 sede AIL di Latina in Via Tanaro, ad accogliere tutti i partecipanti ci sarà una ricca colazione offerta dalla sezione di Latina, a tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa benefica, prima dello start ufficiale.

L’orario di partenza della manifestazione dalla sede AIL di Latina è fissato per le 10.30 circa con arrivo in Piazza del Popolo alle ore 12.30 circa. Una volta giunti nel cuore della città, i partecipanti troveranno allestito il villaggio AIL dove saranno li ad attenderli stand, musica e attività sportive quali ping-pong, paddle e calcio balilla.

L’iscrizione ha un costo di 10 euro a persona e comprenderà un “kit camminata” che includerà svariati gadget, tra cui maglia memoriale evento, sacchetta, acqua, barretta e molto altro ancora.

L’evento si svolgerà in concomitanza della Settimana Europea dello Sport, organizzata dal Comune di Latina, dove per l’occorrenza sarà allestito dal 23 al 30 settembre il villaggio europeo dello sport.

La Fitwalking offre un’opportunità unica di unire sport e solidarietà, rafforzando il messaggio di attenzione e supporto verso chi affronta quotidianamente le sfide delle malattie ematologiche.

Infatti l’intero devoluto delle iscrizioni sarà utilizzato a supportare le attività che l’AIL Latina quotidianamente svolge tra cui il sostegno e all’aiuto economico dei malati e delle loro famiglie nelle terapie e nei trapianti di midollo osseo anche presso Centri di cura in altre province, a rendere disponibili residenze temporanee per i malati in cura a Latina e i loro parenti, ad aiutare durante tutto il percorso terapeutico pazienti, familiari e personale sanitario attraverso il supporto di una psiconcologa, a garantire il mezzo di trasporto presso il luogo di cura e molto altro ancora.

Tutte le info riguardanti l’iniziativa saranno fruibili sul sito ufficiale AIL LATINA e sulle pagine social.

Non resta che iscriversi numerosi ed iniziare la preparazione per la camminata solidale targata AIL Latina.

Info mobilità: