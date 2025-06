Arriva al Goretti con un proiettile in testa, si segue la pista del tentato omicidio

Sembra prendere sempre più piede l’ipotesi del tentato omicidio, l’indagine riguardo al ferimento del 46enne arrivato al Goretti di Latina con un proiettile conficcato nella testa. A tutti aveva detto di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, ma gli esami della Tac arrivati poco dopo hanno cambiato lo scenario, con l’uomo originario di Napoli, che ha fatto perdere le proprie tracce scappando dal letto d’ospedale.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, siamo di fronte ad una vicenda piuttosto complicata alla quale lavorano da giorni, e senza sosta, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina, che stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo gli inquirenti quello avvenuto in viale Bruxelles ha tutti gli ingredienti per essere un vero e proprio agguato, anche perché arrivato lontano da dove l’uomo risiedeva. Un sospetto alimentato anche da una serie di precedenti, anche recenti a cui il 46enne si era reso protagonista. Una cosa sicuramente è certa, a salvargli la vita è stato il casco.