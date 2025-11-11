Arriva al pronto soccorso senza una mano, è giallo al Goretti

E’ giallo al Goretti di Latina per un uomo di origine straniera arrivato al pronto soccorso con una mano dilaniata, praticamente priva di dita, e nessun documento d’identità con se. L’uomo ha raccontato di essersi ferito mentre maneggiava un petardo, ma la sua versione non ha del tutto convinto i sanitari, che hanno provveduto ad allertare gli uomini della Questura di Latina. A insospettire la Polizia anche il fatto che il ferito non sia arrivato in ambulanza, secondo le prime ricostruzioni infatti, sarebbe giunto al Goretti con mezzi propri o accompagnato da qualcuno rimasto anonimo, senza fornire spiegazioni sulle circostanze dell’incidente.

Trattato inizialmente come un “paziente ignoto”, lo straniero è stato soccorso d’urgenza dai medici. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, incaricati di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare la compatibilità tra le ferite e la presunta esplosione di un petardo. Data la gravità del quadro clinico, l’uomo è stato poi trasferito al Gemelli di Roma per ricevere le cure specialistiche del caso. Nel frattempo, le indagini proseguono per stabilire dove e come sia avvenuto il ferimento e se la versione fornita dal paziente corrisponda alla realtà.