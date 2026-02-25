Arriva anche ad Aprilia il Carbonara Festival

Aprilia si prepara a diventare, per un intero weekend, il punto di riferimento per gli amanti della cucina romana. Da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026, il Parco Falcone e Borsellino ospiterà il Carbonara Festival, manifestazione gastronomica dedicata ai grandi classici della tradizione capitolina, con ingresso libero per tutti.

L’area verde cittadina si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto, animato da stand gastronomici e cuochi provenienti da Roma, pronti a proporre al pubblico un percorso tra sapori autentici, ricette storiche e materie prime di qualità. Al centro della scena ci sarà naturalmente la carbonara, simbolo indiscusso della cucina romana, ma il menù dell’evento abbraccerà anche altre specialità amatissime come amatriciana, cacio e pepe, supplì, pinsa e maritozzo.

Non solo cibo: il festival sarà accompagnato per tutte e tre le giornate da musica dal vivo e momenti di intrattenimento, pensati per creare un clima conviviale e rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per famiglie, gruppi di amici e visitatori di ogni età.

Gli orari di apertura prevedono l’avvio venerdì 27 febbraio dalle 18 alle 24, mentre sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo gli stand saranno operativi dalle 12 a mezzanotte.

L’ingresso gratuito rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa, che punta a offrire un’occasione di svago e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche senza barriere. Il Carbonara Festival si candida così a essere uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana apriliano, tra sapori tipici, socialità e atmosfera di festosa.