Arriva “Cisterna Estate 2023”, il programma completo

Il 21 luglio prende il via “Cisterna Estate 2023”, la rassegna di appuntamenti ed eventi socio-culturali, musicali e sportivi in programma fino al 19 agosto prossimo.

Oltre venti serate e tanti artisti coinvolti per animare non solo il centro di Cisterna ma anche i diversi quartieri, frazioni e borghi – Prato Cesarino, San Valentino, Cerciabella, Olmobello, Le Castella e Borgo Flora – che quest’anno ospiteranno sei degli otto appuntamenti della rassegna itinerante di “Cinema sotto le stelle”.

Un calendario ricco di eventi, anche di respiro internazionale, come il “Latium Festival”, manifestazione di folklore intercontinentale, e di grande richiamo turistico, e tanti piccoli e grandi appuntamenti dedicati alla tradizione, alla musica, al cinema e allo sport, come la due giorni di basket sotto le stelle, la “Corsa dei Quartieri” o il tradizionale “Palio dell’anello”.

Di seguito gli eventi:

-Ad aprire il cartellone degli appuntamenti sarà il “Cisterna Film Festival”, la 9° edizione del Festival internazionale del cortometraggio organizzato da Mobilitazioni artistiche che si terrà presso la Corte di Palazzo Caetani da venerdì 21 a domenica 23 luglio.

-Giovedì 27 Piazza XIX marzo ospiterà lo spettacolo realizzato dalla Asd Hot Feet Dance dal titolo “Pinocchio e la sua rinascita” e venerdì 28, nella corte di Palazzo Caetani, sarà in programma “Melodie a Corte” a cura dell’Associazione Polifonica Pontina, evento organizzato in occasione del suo 45esimo anno di attività.

-Protagonista assoluta dell’ultimo fine settimana di luglio sarà la musica: sabato 29 si esibirà lungo il Corso della Repubblica la street band “Fanfaroma”, progetto a cura dell’associazione Culturale Controchiave e domenica 30, in Piazza XIX marzo, sarà una “Notte di Note” grazie all’unione di due realtà musicali del territorio – l’ensemble “Allegro con Brio” e l’Orchestra di Fiati “Rossini” di Latina – diverse nella composizione strumentale ma simili per finalità e repertori.

-Farà tappa a Cisterna di Latina il 3 agosto il “Latium Festival”, la manifestazione che ha l’obiettivo di promuovere la cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza, con un grande spettacolo che vedrà la presenza di tre gruppi internazionali, provenienti da Nuova Zelanda, Senegal e Messico, insieme agli Sbandieratori del Leone Rampante di Cori.

-Il 4 e 5 agosto saranno due giorni dedicati allo “Sport in Comune” con il basket sotto le stelle, evento organizzato dalla Nuova Futura asd in programma dalle 18.00 alle 24.00 in Piazza XIX Marzo. Gli appuntamenti prevedono mini tornei di pallacanestro per i giovanissimi atleti della categoria mini basket, delle categorie esordienti, under 13, under 15, senior e pallacanestro inclusiva per i ragazzi con disabilità.

-Il 6 agosto si terrà l’attesissima “Corsa dei Quartieri” nella parte sud di Corso della Repubblica (intersezione da piazza Cesare Battisti fino all’intersezione con Via Martiri delle Fosse Ardeatine), in una zona che solitamente non ospita eventi della rassegna e che l’amministrazione ha scelto di coinvolgere per rispondere alle numerose richieste dei commercianti.

-Venerdì 11 agosto presso la Sala Zuccari di Palazzo Caetani è in programma l’inaugurazione del pianoforte “Collard & Collard” del 1889, con un Concerto a cura dell’Associazione Mozart Italia.

-Sabato 12 agosto nell’area concerti in Via Carducci si esibirà l’Orchestra del Paese Immobile” con un progetto di canzoni in dialetto veliterno e il 13 agosto, lungo Corso della Repubblica, è in programma uno spettacolo di giocoleria circense a cura di “Fire animation”.

-Per il secondo anno consecutivo le due serate del Ferragosto e del Santo Patrono si svolgeranno nell’area concerti in Via Carducci: il 15 agosto Francesco Scimemi con lo spettacolo “Magicomio” e il 16 agosto con l’attesissimo concerto di Raf.

-Due gli appuntamenti per la giornata conclusiva del calendario dell’Estate cisternese: il 19 agosto alle ore 17.00 torna il tradizionale “Palio dell’anello”, da sempre uno degli eventi più suggestivi della tradizione cisternese che, unita alla cultura del buttero e al nome di Augusto Imperiali, appartenente alla casata Caetani, fa di Cisterna la patria del buttero. Alle ore 22, seconda edizione della “Notte di Fuoco”, spettacolo pirotecnico nell’area Ex Nalco.

Disponibili, dal 12 al 16 agosto, stand enogastronomici in Piazza XIX marzo.

Anche quest’anno l’Amministrazione si è fatta carico della messa a disposizione delle location, la corte di Palazzo Caetani e l’area concerti, del palco, del service audiovideo e luci, degli oneri della SIAE e di un contributo per la realizzazione delle proposte avanzate.

La dichiarazione del sindaco di Cisterna Valentino Mantini:

“L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha deciso di organizzare non solo le due giornate del 15 e 16 agosto ma, superando le note difficoltà, ha allestito un cartellone di eventi che spaziano dalla cultura, allo sport e all’intrattenimento. Abbiamo cercato di arricchire la qualità del programma: basti pensare al “Latium Festival”, manifestazione di folklore intercontinentale e di grande richiamo turistico, e il tradizionale “Palio dell’anello” che in questa edizione torna nel centro della città. Ci auguriamo che la “Cisterna Estate 2023” possa soddisfare le preferenze del maggior numero di cittadini e tutti quelli che vorranno partecipare”.

L’assessore alla Cultura Maria Innamorato e la delegata agli Eventi, Turismo e Spettacolo Aura Contarino:

“Dopo il grande successo della programmazione teatrale che lo scorso anno ha raggiunto diverse zone di Cisterna una parte importante degli appuntamenti di “Cisterna Estate 2023” è destinata al “Cinema sotto le Stelle” con un programma itinerante che raggiungerà i cittadini nei loro quartieri. Per questo ringraziamo i comitati e le parrocchie che hanno accolto la nostra iniziativa con entusiasmo: crediamo fortemente in questo progetto e la risposta positiva dei cittadini è il miglior riscontro che potessimo avere”.