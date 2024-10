Arriva Herbert Ballerina a Latina in “Come una Catapulta”

Herbert Ballerina porterà il suo primo spettacolo teatrale, Come una Catapulta, sul palcoscenico del Teatro D’Annunzio di Latina il 9 febbraio, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dal Comune di Latina e da ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, con il sostegno del Ministero della Cultura (MIC) e della Regione Lazio, in collaborazione con Berti Live e Ventidieci. Herbert Ballerina, noto per le sue apparizioni in TV, sui social, al cinema e in libreria, debutterà quindi con uno spettacolo prodotto da Paolo Ruffini tramite la sua compagnia Vera Produzione.

I biglietti per Come una Catapulta saranno disponibili su TicketOne.it a partire da venerdì 27 settembre alle ore 16.