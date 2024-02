Arriva il dissequestro per il centro commerciale Q3 di via del Lido

Arriva il provvedimento di dissequestro del complesso commerciale in Q3 su via del Lido a Latina. La sentenza è arrivata al termine del collegio dei giudici del Tribunale del Riesame, che hanno accolto i ricorsi presentati dagli avvocati dei titolari delle attività e annullato il provvedimento di sequestro, del 9 gennaio scorso.

La struttura, nella quale sorgono le attività di Maury’s, McDonald’s e Eurospin, però non può ancora aprire, resta il nodo legato alle autorizzazioni riguardo ai passi carrabili. Inoltre le entrate lungo via Ferrazza, complanare della Pontina, devono essere autorizzate dall’Anas, ente proprietario e gestore della strada. Un passo in avanti però per gli imprenditori della struttura e soprattutto per gli oltre 100 lavoratori, che intravedono una piccola luce in fondo al tunnel.