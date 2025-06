Arriva la misura della sorveglianza speciale per “Cha Cha” Di Silvio

Arriva la misura della Sorveglianza Speciale, con obbligo di soggiorno a Latina, per Costantino Cha Cha Di Silvio. Come riportato dal sito web di Latina Today, dopo essere stato scarcerato lo scorso febbraio per decorrenza termini, il 58enne è stato raggiunto dal provvedimento chiesto dal questore di Latina Fausto Vinci.

Dopo il “Daspo fuori contesto” emesso qualche mese fa per tenerlo lontano dagli stadi, per lui arriva una nuova misura. Il Tribunale di Roma Sezione Specializzata Misure di Prevenzione ha accolto la richiesta presentata dal questore di Latina, accordando la misura di prevenzione per la durata di due anni. Cha Cha non potrà uscire di casa tra le 21,30 e le 6,30 del mattino e non dovrà frequentare altri pregiudicati o altre persone sottoposte a misure di prevenzione.