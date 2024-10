Arriva l’Altamura al Francioni, Padalino: “La situazione può cambiare solo partendo da noi”

Il Latina si prepara ad affrontare l’Altamura dell’ex Di Donato, in un match fondamentale per la classifica e per il morale della squadra e dei tifosi. Sfida decisiva anche per le sorti della panchina di mister Padalino che, a seguito di diversi risultati negativi, rischia di dover salutare anzitempo la piazza nerazzurra.

Proprio il tecnico del Latina è intervenuto ai microfoni della società per presentare il match di domani contro l’Altamura: “È stata una settimana di confronti, prese dirette di responsabilità ma, in un momento come questo, occorre entrare all’interno delle situazioni per starci e per sollecitare la squadra a fare un cambio di rotta. È una situazione che può cambiare solo a partire da noi”.

”Domani saranno indisponibili Capanni per rottura del crociato, i già noti Scravaglieri, Mastroianni e Serbouti a cui si aggiungono Edoardo Vona e Ndoj che, oltre alla squalifica, ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori per un po’”.

È un Latina oggettivamente ridimensionato, soprattutto in attacco, dove Di Giovannantonio e Addessi scalpitano per subentrare ad un Bocic ancora lontano dagli schemi dell’allenatore.